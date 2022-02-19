Bakırköy'deki banka soyguncusu yakalandı

BAKIRKÖY'DE bir banka şubesine girerek 21 bin lira alan soyguncu yakalandı. Şüphelinin bankadan çıkış anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Zuhuratbaba Mahallesi'nde geçen Cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bankaya yüzü kapalı kapüşonlu ve sırt çantalı bir kişi geldi. Güvenlik görevlisi F. A.'nın yanına yaklaşarak belindeki silahı alan soyguncu, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Soyguncu ardından vezne kısmındaki görevlilerden 21 bin 550 lirayı gasp ederek bankadan hızla uzaklaştı. Soygun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel