Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı.

Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kaldı. Kutlama alanının boş hali ise havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı. İşçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının her yıl bir araya gelip kutlama yaptığı alan adeta sessizliğe büründü. Boş kalan kutlama alanı ise havadan görüntülendi.

Geçen yıl coşkuyla kutlanmıştı

Öte yandan, 2019 yılında İncirli Caddesi'nde toplanarak kutlama alanına yürüyen vatandaşların bu yıl virüs nedeniyle olmadığı görülüyor.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA