Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi
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Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.

02.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:35

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL - Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.

Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: İHA

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