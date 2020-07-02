Bakırköy'de yol çöktü: Hafriyat kamyonu devrildi Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü.

Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.

Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA