Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi
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Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi Alt yapı çalışması sırasında yaşanan kaza kamerada Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü.

02.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:16

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi

Alt yapı çalışması sırasında yaşanan kaza kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi

Kaynak: İHA

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