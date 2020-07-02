Bakırköy'de yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura devrildi Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü.

Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu alt yapı çalışmaları sırasında çöken yolun içine düştü. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bakırköy Sakızağacı Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makineleriyle alt yapı çalışması yaparken yol çöktü. Yolun çökmesiyle birlikte üzerindeki hafriyat kamyonu çukura devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt deposu delinen kamyonun etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA