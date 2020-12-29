Bakırköy'de yaşlı kadının öldürülmesi; 3 şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BAKIRKÖY'de Meral Ahmetoğlu'nun (77) boğularak öldürülmesi ve ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüpheli Recep Yaz (20) ilk ifadesinde 60 lira borcu nedeniyle cinayeti tek başına işlediğini belirtti, ardından bu ifadesini geri çekerek, diğer şüpheliler Mertcan Macit (23) ve Uğurcan Macit'in (24) suçu üstlenmesi için kendisini darp ettiklerini öne sürdü. İddianamede 3 şüphelinin, Meral Ahmetoğlu'nu boğarak öldürdüklerini ve ziynet eşyaları alarak evden kaçtıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

SAVCILIK İFADESİNDE MAKTULÜN 60 LİRA BORCU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Nisan 2020 tarihinde Meral Ahmetoğlu'nun evinin içerisinde ölü bulunduğu anlatıldı. Bakırköy'de yaşayan Meral Ahmetoğlu adresinden şüpheli Recep Yaz'ın çıktığı belirtilen iddianamede, şüpheli Recep Yaz'ın savcılık ifadesine de yer verdi. Yaz'ın ifadesinde Bakırköy'de bir büfede kuryelik yaptığını belirterek "Maktulün bana 1 buçuk ay öncesinden 60 lira borcu vardı. Patronum 60 lirayı alamadığım gerekçesiyle benden paramı kesmişti. Maktulden parayı almayı gittiğimde bana 'Siz nasıl esnafsınız 60 lira için kapıya mı gelinir' diyerek bana küfretti. Ben de kapıda asılı olan ipi elime alarak maktulü 5-6 dakikada boğdum. Sonrasında evinin içinde bulunan iki adet yüzük, bir saat, bir cep telefonu ve 3 adet banka kartını alarak evden ayrıldım" dediği iddiamede belirtildi.

2 KİŞİNİN SUÇU ÜSTLENDİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ"

Şüpheli Recep Yaz, bir ay sonra yapılan tutukluluk incelemesi sorgusunda ise itirafta bulunmak istediğini söyleyerek, sanıklar Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in kendisine suçu üstlendirdiğini iddia etti. Yaz, şu iddiaları dile getirdi: "Uğurcan Macit ve Mertcan Macit bir bayanın yalnız yaşadığını öğrendiklerini ve kadının evine girerek sürahisine 7-8 tane uyku hapı attıklarını söylediler. 'Kadın şimdi uyumuştur, ben evden çıkarken evin anahtarını aldım. Gel beraber gidelim sen hırsızlık yap ben de kadının başında bekleyeyim' dediler. Ben kabul etmeyince beni darp ettiler, ailemle tehdit ettiler. Bana 'Abini döverim, babanı öldürürüm' dediler. Ben de baskıyla kabul ettim."

"SAVCILIK İFADEM DOĞRU DEĞİL"Şüpheli Yaz, diğer şüphelilerle birlikte eve gittiklerini, Mertcan Macit'in maktulün evinde gözcü olarak beklediğini, Uğurcan Macit'in ise tuvaletin kapısında bekleyerek kendisinin hırsızlık yapması için talimat verdiğini öne sürdü. Hırsızlık yaptıktan sonra evden çıktığını belirten Yaz, iki gün sonra Uğurcan Macit'in yanına gelerek kadının fazla ilaçtan öldüğünü söylediğini, kendisinin 'Beni karıştırmayın' dediğini, bunun üzerine kendisinin darp edildiğini iddia etti.Uğurcan Macit'in kendisinden suçu kabul etmesi gerektiğini, bunun karşılığında babasına 50 bin lira vereceğini ve cezaevinde kendisine bakacağını söylediğini iddia eden Recep Yaz, bu durumu kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine şüphelilerin 'Sen bilirsin evde senin parmak izin var' dediği, bunun üzerine kendisinin gözaltına alındığını öne sürdü. Çalınan eşyaların diğer şüphelilerde olduğunu da belirten şüpheli Yaz, savcılıkta verdiği ifadesinin doğru olmadığını öne sürdü.

"SOYGUN YAPMAK AMACIYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER"İddianamede şüpheli Yaz'ın itirafı üzerine şüpheliler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in de soruşturma kapsamına dahil edildiği belirtildi. Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'in ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını beyan ettikleri iddianamede belirtildi. İddianamede maktulün evinde yapılan incelemede şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 adet parmak izi olduğu kaydedildi. İddianamede şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle maktulün evine giderek soygun yapmak maksadıyla, onu boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyaları alarak evden kaçtıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİİddianamede şüphelilerden tutuklu Recep Yaz ile Mertcan Macit ve Uğurcan Macit'in "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı