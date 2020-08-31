Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü
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Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü

Bakırköy'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dere yatağına düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı.

Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü
31.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 31.08.2020 19:19

Bakırköy'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dere yatağına düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu arkasında bulunan Çavuşbaşı Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere üzerinde bulunan ceviz ağacına çıkan Zeynel Beyoğlu, dengesini kaybederek su kanalına düşünce acı içinde bağırmaya başladı. Yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan Zeynel Beyoğlu'nu sedyeye koyarak merdiven yardımıyla dere yatağından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra ambulansa konulan Beyoğlu, ambulans ile hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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