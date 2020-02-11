Bakırköy'de yangın paniği
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Bakırköy'de yangın paniği

Bakırköy'de bulunan bir binada çıkan yangında daire içerisinde bulunan 10 kedi telef oldu.

11.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:35
Bakırköy'de yangın paniği

'de bulunan bir binada çıkan yangında daire içerisinde bulunan 10 kedi telef oldu.

Bakırköy Pelin Sokak'ta bulunan Maktay Apartmanının 4.katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak, yangın bir anda büyüyerek üst katta bulunan daireye de sıçradı. ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Bu sırada daireye giren itfaiye ekipleri yangın sırasında dairede bulunan 10 kedinin telef olduğunu belirledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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