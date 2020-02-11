Bakırköy'de yangın paniği

11.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:37

Bakırköy'de bulunan bir bina da çıkan yangında daire içerisinde bulunan 10 kedi telef oldu.



Bakırköy Yeşilyurt pelin sokakta bulunan maktay apartmanının 4.katında bulunan daire de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye kısa sürede yangına müdahale etti. Ancak, yangın bir anda büyüyerek üst katta bulunan daireye de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Bu sırada daireye giren itfaiye ekipleri yangın sırasında dairede bulunan 10 kedinin telef olduğunu belirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA