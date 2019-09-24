Bakırköy'de yangın

24.09.2019 23:16

Bakırköy'de bir sitenin içerisindeki 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Mahir Güller Sokak'taki bir sitedeki evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bu arada, paniğe kapılarak evlerinden çıkan site sakinleri, yağmurun altında yangının söndürülmesini bekledi.

Kaynak: AA