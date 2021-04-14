Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı
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Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bakırköy'de, virajı hızlı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

Bakırköy'de, virajı hızlı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk oluştu.

D-100 karayolu ile Basın Ekspres yolunun bağlantı noktasından Edirne istikametine giden 34 CRE 910 plakalı tır, viraja hızlı girdi.

Tırın arkasında bulunan tuğlalar yola savruldu. Bu nedenle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, tuğlaları kaldırarak yolu temizledi.

Trafik akışı normale dönerken tır sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı
Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı
Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı
Bakırköy'de virajı dönen tırın taşıdığı tuğlaların yola savrulması nedeniyle trafik aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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