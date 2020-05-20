Bakırköy'de vatandaşlar meydana akın etti KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Gece 00.00 itibariyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından trafikte olduğu gibi meydanlarda da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yaklaşan Ramazan bayramı öncesi alışveriş yapmak için gelince Bakırköy Cumhuriyet Meydanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların maske takmadığını da görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA