BAKIRKÖY'DE VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ
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BAKIRKÖY'DE VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ

KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

BAKIRKÖY'DE VATANDAŞLAR MEYDANA AKIN ETTİ
20.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:22
KORONAVİRÜS önemleri kapsamında gerçekleştirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda son zamanların en kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Gece 00.00 itibariyle 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından trafikte olduğu gibi meydanlarda da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar yaklaşan Ramazan bayramı öncesi alışveriş yapmak için gelince Bakırköy Cumhuriyet Meydanı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların maske takmadığını da görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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