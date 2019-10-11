Bakırköy'de üstgeçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üstüne düştü (1)

11.10.2019 15:57

Cemil ÖZDEMİR-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL DHA-BAKIRKÖY Sahilyolu'nda üst geçide takılan kamyonun üzerindeki vinç parçası seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobildeki iki kişi yaralandı. Sahilyolu Florya istikameti trafiğe kapatılırlken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA