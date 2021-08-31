Bakırköy'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
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Bakırköy'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Bakırköy'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakırköy Kaymakamlığı ilçe genelinde 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Bakırköy Kaymakamlığı ilçe genelinde 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi gibi faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Bakırköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısı ile çeşitli siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve bazı illegal yapılanmalar tarafından, ilçemizde 05 Eylül 2021 tarihinde toplantı, gösteri yürüyüşü vb. etkinlikler düzenlenmesi için faaliyetler yürütüldüğü anlaşılmıştır. 01 Eylül 2021 Çarşamba günü ilçemizde düzenlenmek istenilen etkinliklere Kaymakamlığımızca izin verileceği, sonraki günlerde bu mahiyette yapılacak herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği bildirilmiş ise de; sosyal medya ve çeşitli iletişim mecralarında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı eylem çağrılarının devam ettiği görülmüştür. Kanuna aykırı eylem ve faaliyetlerle suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olaylar ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına engel olunarak, huzur ve güvenliğin, kamu düzeni ve kamu esenliğinin korunması amaçlarıyla Bakırköy ilçesi genelinde 02-06 Eylül 2021 tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi vb. faaliyetler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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