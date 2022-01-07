Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar - Haberler
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Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahmet YEŞİLMEN / BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp takla attı.

Ahmet YEŞİLMEN/ BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşıp takla attı. Araçtaki iki kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bakırköy Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü İstemihan Mehmet Pazarbaşı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 4 BH 5001 plakalı otomobil, refüjü aştıktan sonra takla attı. Sürücü İstemihan Mehmet Pazarbaşı ile yanındaki arkadaşı çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılırken, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldular. Kazanın şiddetiyle refüjdeki çimde derin yarıklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

Bakırköy'de takla atan otomobilden yara almadan çıktılar

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