Son dakika: Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
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Son dakika: Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı'ndan D-100 kara yolu istikametine giden İstemihan Mehmet Pazarbaşı, kullandığı 34 BH 5001 cipin kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkarak refüje çarpan araç takla attı. Sürücü ile arkadaşı, refüjün üzerinde savrulan aracın içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü ile arkadaşını bulundukları yerden çıkardı.

Kazayı yara almadan atlatan Pazarbaşı ile arkadaşına, sağlık ekiplerince ambulansta önlem amaçlı müdahale edildi.

Olay nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Son dakika: Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

Son dakika: Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

Son dakika: Bakırköy'de takla atan cipteki 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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