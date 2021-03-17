BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN
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BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN

17.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:24

Bakırköy'de iki şüpheli ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı.

Bakırköy'de iki şüpheli ellerinde silahlarla girdikleri süpermarketten bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun, Kartaltepe Mahallesi Pelinli Sokak'ta saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Bir süpermarkete giren 2 şüpheli, silahları kasiyerlere doğrultarak paraları vermelerini söyledi. Şüpheliler, kasadaki bir miktar parayı alıp, kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini birer birer izledi. Polisin kaçan soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN
BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN
BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN
BAKIRKÖY'DE SÜPERMARKETTE SİLAHLI SOYGUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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