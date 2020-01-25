Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü
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Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü

Bakırköy'de 6 katlı inşaatta dış cephede hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sıva yapan işçi iskeleden düştü.

25.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:59
Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü

'de 6 katlı inşaatta dış cephede hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sıva yapan işçi iskeleden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 10.00 sıralarında Bakırköy, 'nde meydana geldi. İddiaya göre caddedeki 6 katlı inşaatta hiçbir güvenlik önlemi almadan binanın dış cephesinde sıva yapan işçi, dengesini kaybederek iskeleden düştü. Olayı gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat alanına gelen sağlık ekipleri kimliği henüz öğrenilemeyen işçiyi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bakırköy'de sıva yapan işçi iskeleden düştü
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