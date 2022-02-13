Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Olay yeri Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması Olay yerinde bulunan silahların görüntüsü Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı İSTANBUL (AA) – Bakırköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Olay yeri

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Olay yerinde bulunan silahların görüntüsü Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Bakırköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

Bakırköy'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Avcılar, Güncel, Haberler

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