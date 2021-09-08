Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yaşlı bir kadının yaralanmasına yol açtı.

Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yaşlı bir kadının yaralanmasına yol açtı. İlk müdahalesi olay yerinde Acil Tıp eğitimi alan bir vatandaş tarafından yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11: 00 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Yeni İncirli Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aşırı şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, kaldırıma devrildi. Bir otomobilin üzerine düşen ağaç, hastaneden dönen Zekiye Çağıltı (65) isimli kadını da yaraladı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen ağacın dalları park halinde bir otomobile de hasar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dallar kesilerek ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı
Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı
Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içmeye devam etti
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Çöp evdeki kesif koku daha da ağırlaştı! Kadının cansız bedeni günlerce içeride kalmış
Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti
Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşini darbetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Ece Üner Demet Akalın Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy
Spor Marcao Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bakırköy'de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:23:34. #1.14#

title