Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Bakırköy'de seyir halindeyken yanmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık toplama aracı söndürüldü.

Bakırköy'de seyir halindeyken yanmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait atık toplama aracı söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Kavşağı Basın Ekspres yolu istikametinde seyir halindeki İBB Çevre Hizmetlerine bağlı atık toplama aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada bölgeden geçen Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri ile yangına müdahale edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle Kuyumcukent istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kullanılamaz hale gelen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü
Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü
Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü
Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle kapatıldı
AVRASYA TÜNELİ ARAÇ YANGINI NEDENİYLE KAPATILDI-1
AVRASYA TÜNELİ ARAÇ YANGINI NEDENİYLE KAPATILDI-1
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 30 milyon dozu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Özçivit Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakırköy'de seyir halindeyken yanan İBB aracı söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 09:39:03. #1.16#

title