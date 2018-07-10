Bakırköy Sahilinde Korkunç Manzara! Kıyıya Vurmuş Cenin Bulundu

Bakırköy'de sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar deniz kıyısına vurmuş bir cenin gördü. Olay yerine çağrılan polis, cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR KIYIYA VURMUŞ CİSİM BULDU

Olay sabah saatlerinde Bakırköy Aytekin Kotil Parkı'nda yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir cisimden şüphelendi. Dalgaların kıyıya yaklaştırdığı cisimden şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi.

CENİN OLDUĞU ANLAŞILINCA TABUTLA ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis, incelemelerin ardından cismin, bir cenin olduğunu anladı. Cenin'i kıyıya çıkaran polis olay yerindeki incelemesi sonrası cenini cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.