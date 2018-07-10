Bakırköy Sahilinde Korkunç Manzara! Kıyıya Vurmuş Cenin Bulundu
Bakırköy'de sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş cenin gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, cenini tabuta alarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.
Bakırköy'de sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar deniz kıyısına vurmuş bir cenin gördü. Olay yerine çağrılan polis, cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.
SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR KIYIYA VURMUŞ CİSİM BULDU
Olay sabah saatlerinde Bakırköy Aytekin Kotil Parkı'nda yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir cisimden şüphelendi. Dalgaların kıyıya yaklaştırdığı cisimden şüphelenen vatandaşlar, polise haber verdi.
CENİN OLDUĞU ANLAŞILINCA TABUTLA ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis, incelemelerin ardından cismin, bir cenin olduğunu anladı. Cenin'i kıyıya çıkaran polis olay yerindeki incelemesi sonrası cenini cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.
YORUMLAR (1)
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bakırkoy ataturkçü zıhnıyet ıle dolu normaldırCevap Yaz Yayından Kaldır