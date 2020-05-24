BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI
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BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI

BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDIMurat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de içerisinde iki kişi bulunan otomobil, devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

24.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:21

BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI

Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY'de içerisinde iki kişi bulunan otomobil, devriye gezen polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir araca çarptıktan sonra yakalanan otomobil içerisindeki 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay saat 13.30 sıralarında 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ehliyeti olmadığı öğrenilen Tarık Turan 34 CSU 288 plakalı otomobiliyle, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin ihbarı üzerine olayın yaşandığı güzergahlara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin takibi sırasında kaçan sürücü, Yeşilköy İstanbul Caddesi'nde park halinde bulunan 34 GN 2110 plakalı araca çarptı. Çarpmayla birlikte yakalanan otomobildeki sürücü Tarık Turan ve Ahmet Akçay yakalanarak polis otosuna alındı. Üst aramalarının ardından 2 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek araçta arama yaptı.

BAKIRKÖY'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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