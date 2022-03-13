BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde polisler ve vatandaşlar kartopu oynadı.

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde polisler ve vatandaşlar kartopu oynadı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de, polis ekipleri, gittikleri sokakta kartopu oynayan vatandaşları görünce onlara eşlik etti. Vatandaşların kartopu attığı polisler, vatandaşlara karşılık verince renkli görüntüler oluştu. Kartopu savaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI

BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI

BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title