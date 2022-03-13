BAKIRKÖY'DE POLİSLERLE VATANDAŞLAR ARASINDA KARTOPU SAVAŞI

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde polisler ve vatandaşlar kartopu oynadı. Renkli görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de, polis ekipleri, gittikleri sokakta kartopu oynayan vatandaşları görünce onlara eşlik etti. Vatandaşların kartopu attığı polisler, vatandaşlara karşılık verince renkli görüntüler oluştu. Kartopu savaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.