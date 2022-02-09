Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araçla polis arasında kovalamaca

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönden araçlara çarpan şüpheli, polise silah göstererek kaçmaya çalıştı. Polisin araca açtığı ateş sonucu vurulan araçtaki bir kadın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaya olarak kaçan şüpheli yakalanırken, hayatını kaybeden kız hakkında ise 7 defa kayıp başvurusu olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı sırada içerisinde S.K. (22) ve Y.A.'nın bulunduğu aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, ters yöne girip araçlara çarparak kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü S.K. kaza yaparak kaçtığı sırada polis ekiplerine elindeki tabancayı gösterdi. Bu sırada polis ekipleri şüphelilerin bulunduğu kiralık araca yönelik ateş açtı. Polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu araçta bulunan Y.A. yaralanırken, sürücü S.K. ise bir süre sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmak istedi.

Şüpheli yakalandı, yaralı kız hastanede hayatını kaybetti

Arkadaşı Y.A.'nın yaralandığı gören şüpheli sürücü S.K. aracı bırakarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri kaçan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta inceleme yapan ekipler yaralı Y.A.'yı hastaneye kaldırdı. Yaralı Y.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kız hakkında 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış

Polis merkezine götürülen S.K.'nin emniyette 9 ayrı suç kaydının olduğu belirlenirken, hayatını kaybeden Y.A. hakkında ise 7 defa 'kayıp' başvurusu yapıldığı öğrenildi. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 adet dolu halde şarjör ve seyyar çakar tertibatı ele geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kovalamaca anı kamerada

Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahsın trafikteki tehlike saçarak ilerlediği polisin aracına çarpmasına rağmen kaçmaya devam ettiği görülüyor.

Öte yandan, olayda yer alan polislerden 2'sinin tedbiren açığa alınarak, soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa