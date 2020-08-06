Bakırköy'de polis ekipleri korona virüs denetimleri yaptı - Bakırköy'de polis ekipleri korona virüs denetimleri yaptı Bakırköy'de polis ekipleri ilçede birçok noktada korona virüs denetimleri yaptı.

- Bakırköy'de polis ekipleri korona virüs denetimleri yaptı

İSTANBUL - Bakırköy'de polis ekipleri ilçede birçok noktada korona virüs denetimleri yaptı. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan ekipler, parklardaki çocuklarla da tek tek ilgilendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede birçok noktada korona virüse denetimleri gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçları, semt pazarı ve parklarda dolaşan ekipler sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Maskesi olmayan vatandaşlara maske veren polis ekipleri, parklardaki çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklara maske veren ekipler, ellerine de dezenfektan sıktı. Polis, ailelere de uyarılarda bulunarak maske ve dezenfektan kullanımına dikkat çekti.

Kaynak: İHA