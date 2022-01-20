BAKIRKÖY'DE POLİS ARACI İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 4 YARALI - Haberler
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BAKIRKÖY'DE POLİS ARACI İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

BAKIRKÖY'de polis aracı ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si polis 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Florya Yeşilköy Caddesi üzerinde 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracına yan yoldan gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı savruldu. Kazada araç içindeki 2 polis ile taksi şoförü ve taksideki müşteri hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

BAKIRKÖY'DE POLİS ARACI İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 4 YARALI

BAKIRKÖY'DE POLİS ARACI İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 4 YARALI

BAKIRKÖY'DE POLİS ARACI İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeşilköy, Taksi, Polis, Kaza, Güncel, Haber

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