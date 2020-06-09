Bakırköy'de parktaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Bakırköy'de bir parkta tuvalet sırası beklerken çıkan tartışmada 2 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de bir parkta tuvalet sırası beklerken çıkan tartışmada 2 kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy sahilindeki Aytekin Kotil Parkı'nda 6 Haziran'da tuvalet sırasında Yıldırım B., Mehmet Can B. ve Gürsel B. ile Bedirhan Ö. ve Nevzat D. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Yıldırım B., Mehmet Can B. ve Gürsel B., Bedirhan Ö. ve Nevzat D.'yi darbetti.

Şikayet üzerine 3 kişi emniyet ekiplerince gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca ifadesi alınan 3 şüpheliden Mehmet Can B. serbest bırakılırken, şüpheliler Yıldırım B. ve Gürsel B. "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler Yıldırım B. ve Gürsel B. tutuklandı.

Kaynak: AA