Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin tutuklama sayısı 10'a yükseldi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde site otoparkındaki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Bakırköy'de 11 Şubat günü bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor. Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alınmış, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şahıs daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 1 şahıs 'tutuklama' diğeri ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik işlemleri tamamlanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıs sayısı 10'a yükseldi.

Konuya ilişkin çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı