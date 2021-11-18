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Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

BAKIRKÖY'de, cadde üzerinde seyreden otomobile başka bir araç çarptı.

BAKIRKÖY'de, cadde üzerinde seyreden otomobile başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, ortadan ikiye bölünürken, kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçen Salı günü 23.00 sıralarında, İncirli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobile, önce başka bir istikametten gelen otomobil çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yön tabelası ve ağaca çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Ağaç üzerinde bulunan bir işyerine ait aydınlatma lambaları da etrafa saçıldı. Kazaya karışan iki otomobilde hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA Öte yandan yaşanan kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla seyreden otomobile başka istikametten gelen aracın çarptığı görülüyor. Otomobil daha sonra kaldırımdaki direk ve ağaca çarparak duruyor.


Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

Bakırköy'de otomobilin kaldırımdaki ağacı ikiye böldüğü kaza kamerada

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