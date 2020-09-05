BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA
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BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Bakırköy'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

05.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:31

Bakırköy'de girdikleri evden aldıkları kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çalan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar kameralara yansıdı.

Olay, 28 Ağustos tarihinde Bakırköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık için girdikleri evden kontak anahtarını alan iki şüpheli park halindeki otomobilli çalarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobili çalınan M.F.C.'nin olayı polise ihbar etmesi sonucu polis soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların devamında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1961 Sokak üzerinde çalıntı otomobili tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğine ulaşarak çalıntı otomobil ile birlikte Rashid S.(28), İslamzhan N.(22) gözaltına aldı.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin aldıkları kontak anahtarı park halindeki otomibillerin üzerinde denemelerinin ardından açılan arabaya koştukları ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: DHA

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