Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
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Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

21.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:21

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy'de sipariş tesliminden dönen motokurye park edeceği sırada arkadan gelen başka bir motokurye ile çarpıştı.

Bakırköy'de sipariş tesliminden dönen motokurye park edeceği sırada arkadan gelen başka bir motokurye ile çarpıştı. Kuryelerden birinin parmağının kırıldığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 13 Mart Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Bakırköy İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir büfede motosikletle kuryelik yapan Samet Özbakır, bir adrese sipariş teslim edip tekrar büfeye doğru yola çıktı. Özbakır, büfeye yaklaşıp motosikleti park edeceği sırada arkadan gelen başka bir motokurye ile çarpıştı. İki kurye kaza sonrası motosikletleri ile birlikte yere savruldu. Kuryeler, çevredekiler tarafından yerden kaldırıldı. Kazada Samet Özbakır'ın serçe parmağının kırıldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İki motokuryenin çarpışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuryenin park etmek için motosikletiyle yavaşladığı, bu sırada arkadan gelen motokurye ile çarpıştıkları ve her ikisinin motosikletleriyle birlikte yere savruldukları görülüyor. Yerdeki kuryelere çevredekilerin yardım ettiği kameraya yansıyor.

Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika haberleri | BAKIRKÖY'DE MOTOKURYELERİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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