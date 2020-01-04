Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)
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Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)

Bakırköy'de metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

04.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:26

'de metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahallesi Reyhan Sokak'taki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)
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