: Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (2)

04.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:26

Bakırköy'de metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Reyhan Sokak'taki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu