Bakırköy'de metrobüs arızası
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Bakırköy'de metrobüs arızası

Bakırköy'de metrobüs aracının arızalanması üzerine bir süre aksayan seferler, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.

08.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:19
Bakırköy'de metrobüs arızası

'de metrobüs aracının arızalanması üzerine bir süre aksayan seferler, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.

Bakırköy İncirli yakınlarında istikametinde bir metrobüs aracında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerin aksarken, duraklarda yoğunluk oluştu.

Ekiplerin çalışmalarıyla arızalı araç çekilirken, bir süre aksayan seferler normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakırköy'de metrobüs arızası
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