Bakırköy'de liseli gencin öldüğü feci kazaya 3 yıl 4 ay hapis

20.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:19

Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın (17) hayatını kaybettiği ve arkadaşı L.H.C.'nin (18) yaralandığı kazaya ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme sanıklardan Ömer Karadağ'ın beraatine hükmederken, Furkan Toker'in ise 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Tutuklulukta geçirilen süreyi gözeten mahkeme sanığın tahliyesine hükmetti.



Lise öğrencisi Julia İnach'ın otostop çekerek bindiği araçta gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetmesi ve arkadaşı L.H.C.'nin yaralanmasına ilişkin dava karara bağlandı.



Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Furkan Toker ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetinden vazgeçen maktul Julia'nın annesi Elena İnach ise katılmadı.



Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Ömer Karadağ hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'basit yaralama' suçlarından hüküm kurulamayacağını belirti. Karadağ'ın 'bilinçli taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan ise beraati istendi.



Mütalaada sanıklardan Furkan Toker'in 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olduğu açıklanarak 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.



Mütalaanın okumasının ardından kazada yaralanan müşteki L.H.C.'nin avukatı, müvekkillerinin şikayetinden vazgeçtiğini, bu nedenle kendilerinin de vazgeçtiğini söyledi.



Sanık avukatları ise sanığın yeni evli oluşu, müştekiler ile sulh olunması ve şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle tahliye talebinde bulundu.



Son sözü sorulan Furkan Toker ise olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatini istedi.



Mahkeme sanığın savunmasının ardından kararını açıkladı.



Mahkeme sanık Ömer Karadağ'ın üzerine atılı suçlardan beraatine, tutuklu sanık Furkan Toker'in ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, verilen ceza ve tutuklu kaldığı süre gözetilerek sanığın tahliyesine hükmetti.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başasavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 5 Şubat 2019 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede lise öğrencisi Julia İnanch ile arkadaşı L.H.C.'nin Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindiği ve otomobilin Bakırköy istikametinde seyir halinde olduğu aktarılmıştı. Otomobilin seyir halindeyken Furkan Toker'in Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas yapmak sureti ile ilerlemeye devam ettiği de iddianamede belirtilmişti. Toker'in kullandığı aracın bir taksiye çarptıktan sonra Ömer Karadağ'ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığının anlatıldığı iddianamede, kaza anında araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, L.H.C.'nin ise yaralandığı kaydedilmişti. Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğunun açıklandığı iddianamede sanıklar Toker ve Karadağ hakkında 'bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'basit yaralama' suçlarından 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA