Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada sanıklara 6 yıla kadar hapis istendi
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Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada sanıklara 6 yıla kadar hapis istendi

05.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:53
Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada sanıklara 6 yıla kadar hapis istendi

Bakırköy'de bir lise öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan yaşı küçük 6 sanıktan birine "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, 5'ine de "kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy'de bir lise öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan yaşı küçük 6 sanıktan birine "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, 5'ine de "kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur B.T. ve annesi Kibriye A.T. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bakırköy'deki bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada sanıklardan B.Ç'nin darbedildiği anlattı.

Sanık B.Ç'nin bu olayın etkisiyle farklı okullardaki arkadaşları ile hareket ederek olaya karışan lise öğrencilerini darbetmek için organize oldukları belirtilen mütalaada, B.Ç'nin kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrencilerden birine tehdit içerikli mesaj gönderdiği aktarıldı.

Mütalaada, olay tarihi olan 20 Aralık 2019'da yaşı küçük sanıklar T.T, B.Ç, A.B.A, B.E, E.C. ve S.U'nun okuldan çıkan mağdur B.T'yi dövmeye başladıkları ifade edilerek, sanıklardan B.Ç'nin bıçakla B.T'yi yaraladığı belirtildi.

Mağdur B.T'deki iki bıçak darbesinden birinin öldürücü nitelikte olduğu aktarılan mütalaada, B.Ç'nin bahse konu kalabalık ve diğer sanıklardan aldığı güç ve imkanla eylemlerine devam etme imkanı varken devam etmemesi nedeniyle suç vasfının "yaralama" olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sanık B.Ç'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'nin de "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Daha sona söz verilen mağdur B. T, adaletin yerini bulması için başından beri duruşmalara katıldığını belirterek, "Benim hastane raporlarım, video kayıtlarım da, konuşmalarım da kayıt altındadır. Gerçekten ölümcül bir yara aldığım düşüncesindeyim. Kasten öldürülmeye çalışıldığım ortadadır. Bu nedenle mütalaaya katılmıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için avukatlara süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki B.T'nin 20 Aralık 2019'da bıçaklanarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ihbarının alındığı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin olaya karıştığının tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianemede, B.Ç'nin sonrasında farklı okullarda okuyan arkadaşlarını toplayarak okul çevresinde beklediği belirtilerek, B.Ç'nin mağdur B.T'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, kavga sırasında da "Bıçağı yok edin" diye bağırdığı ve mağdurun kendi imkanlarıyla grubun elinden kaçtığı belirtilmişti.

İddianamede, B.Ç. hakkında "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Öte yandan diğer sanıklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T. hakkında da "kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle ek iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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