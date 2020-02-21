Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili dava açıldı

21.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:54

Bakırköy'de lise öğrencisi B.T'yi bıçakla yaralayan suça sürüklenen çocuk hakkında, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki B.T'nin 20 Aralık 2019'da bıçaklanarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ihbarının alındığı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin olaya karıştığının tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde okuyan öğrencilerin kavga ettikleri, bir grubun B.Ç'yi darbettiği belirtildi. Sonrasında B.Ç'nin farklı okullarda okuyan arkadaşları ile hareket ettiği anlatılan iddianamede, kendisini darbedenlere, "Pazartesi okul çıkışında ölüm fermanınızı imzalayacağım." diye mesaj gönderdiği ifade edildi.

Olay tarihinde B.Ç ve arkadaşlarının okul çevresinde beklediği, aralarında mağdur B.T'nin de bulunduğu 3 kişiyi sıkıştırdıkları kaydedilen iddianamede, B.Ç'nin mağdur B.T'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, kavga sırasında da "Bıçağı yok edin" diye bağırdığı ve mağdurun kendi imkanlarıyla grubun elinden kaçtığı belirtildi.

İddianamede B.Ç'nin ifadesinde mağdur B.T'nin kendisini elinden yaraladığını, korkutmak için bıçağını çıkararak salladığı, bu sırada B.T'yi sırtından küçük çaplı yaraladığı ve olay yerinden uzaklaştığını söylediği aktarıldı.

B.Ç'nin beyanlarına itibar edilmediği ifade edilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"B.Ç, doğrudan mağdura yönelik olmasa bile mağdurun öğrencisi olduğu okul öğrencilerine husumet besleyerek, 'ölüm fermanı' şeklinde tehdit mesajları göndermiş ve buluşma ayarlamaya çalışmıştır. Bu doğrultuda arkadaşları ile organize olan B.Ç, hemen ertesi gün mağdur ile arkadaşlarını sıkıştırmıştır. B.Ç'nin hedef gözeterek mağdurun sırtına bıçağı iki defa vurması, mağdurun yere düşüp, daha sonra kendi imkanları ile grubun elinden kaçıp kurtulması hususları gözetildiğinde B.Ç'nin kastının öldürmeye yönelik olduğu ancak elinde olmayan sebeplerden eylemini tamamlayamadığı kanaatine varılmıştır."

İddianamede, B.Ç. hakkında "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: AA