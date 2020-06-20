BAKIRKÖY'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAKIRKÖY'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri mahkemede, "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" ile "Polise mukavemet" suçundan tutuklandı.

20.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 22:42

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kumar operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sevk edildikleri mahkemede, "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlama" ile "Polise mukavemet" suçundan tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir kafede kumar oynatıldığına dair ihbar yapılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe emniyet müdürünün de katıldığı operasyonda kumar oynatıldığı iddia edilen kafeye baskın yapıldı. Baskında kafede bulunan 6 kişi, polise direndi. Destek ekiplerin de gelmesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan alınan arama kararı sonrasında kafede arama yapan polis ekipleri kafenin 3'üncü katının kapısının kilitli olduğu görüldü. Kapının çilingir yardımıyla açılmasıyla 3'üncü kata giren polis ekipleri, 16 kişinin kumar oynadığını belirledi. Baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. Kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesilirken gözaltına alınan 6 kişi ise Yeşilköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildikleri Bakırköy Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BAKIRKÖY'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi Haber
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz Haber
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'in "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi Haber
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Binali Yıldırım
Magazin Lara Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Lgs Kaza Bodrum
Şu an buradasınız: BAKIRKÖY'DE KUMAR BASKININDA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 23:06:12. #1.15#
title