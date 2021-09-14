Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen bir kişi, sivil polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen bir kişi, sivil polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın boş arazisinin, yan tarafındaki iş yeri çalışanları tarafından ruhsatsız otopark olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Bunun üzerine 1 Eylül Cumartesi akşam saatlerinde boş araziye gelen sivil ekipler, 25 lira otopark ücreti isteyen B.R.'yi suçüstü yakaladı.

Bitişikteki iş yerinin çalışanı olduğu belirlenen B.R. ile iş yeri sahibi E.İ. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandığı, boş arazinin ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı

Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakırköy'de korsan otoparkçılık yapan kişi suçüstü yakalandı - Haberler
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