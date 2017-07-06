Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı

BAKIRKÖY'de gece saatlerinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önlerken, 2'si hafif 3 kişi yaralandı.



Yangın, Bakırköy Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23: 30 sıralarında, General Kani Elitez Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Yangın sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralı olarak kurtarılarak olay yerinde bekleyen ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğalgazı kesti. Bu sırada yangının çıktığı binada oturan ve dumandan etkilenen 2 kadına da olay yerindeki ambulasta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından İGDAŞ ekiplerinin de doğalgazı tekrardan kullanıma açtığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Yangının çıktığı mahallenin muhtarı Nihat Şahin, "Parkta arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Bir baktım duman çıkıyordu. Koştum geldim, itfaiyeye haber verdim. Vatandaşları yaklaştırmamaya çalıştım. Yangının neden çıktığı konusunda bir bilgimiz yok ama bir giriş katta bir de üst katta oturan vatandaşımız vardı. En büyük dezavantajımız ise araçların park etmesinden dolayı itfaiyenin olaya geç müdahil olmasıydı. Allah'tan büyük bir kaza ve hasar olmadı. Sadece maddi hasarlar meydana gelmiştir. Yetkililerin bu konuda şunu yapması lazım, bizim mahallemiz Bakırköy'ün en eski mahallesidir. Mutlaka kentsel dönüşüm konusunda tedbir alıp yapmalıyız. Yoksa araçların parklanmasından dolayı ne itfiaye, ne ambulans nede çöp arabası çalışamamaktadır. Yetkililerin acil olarak bu konuda tedbir alması gerektiğine inanıyorum. İtfaiye ekipleri de canla başla çalıştı, onlara da teşekür ederiz. Toplam da 3 kişi yaralandı, ikisi hafif diğeri ağır ama hayati tehlikesi yok" dedi.



YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA Yangının çıktığı anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüler de 5 katlı binanın giriş katının alev alev yandığı, mahalle sakinlerinin de panik içersinde olduğu görülüyor. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Bazı vatandaşların da itfiaye ekiplerine yardım ettiği görülüyor. - İstanbul