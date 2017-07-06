Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı(1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi yaralandı.
Görüntü dökümü:
--------------
(CEP TELEFONU KAMERASI)
-Alev alev yanan daire
-İtfaiyenin gelişi
-Detaylar
(AKTÜEL)
-İtfaiyeden görüntü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaş röp
-Detaylar