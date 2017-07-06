Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı(1)

Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 

Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi yaralandı.  

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Alev alev yanan daire

-İtfaiyenin gelişi

-Detaylar 

(AKTÜEL)

-İtfaiyeden görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaş röp

-Detaylar