Bakırköy'de Korkutan Yangın: 3 Yaralı(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Bakırköy'de 5 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi yaralandı.



Görüntü dökümü:



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(CEP TELEFONU KAMERASI)



-Alev alev yanan daire



-İtfaiyenin gelişi



-Detaylar



(AKTÜEL)



-İtfaiyeden görüntü



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Vatandaş röp



-Detaylar