Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi
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Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bakırköy'de kontrolden çıkıp metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Bakırköy'de kontrolden çıkıp metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Avcılar istikametinde yan yolda seyreden 21 HA 646 plakalı kamyonun sürücüsü Azerbaycan uyruklu Amir Mahmutov, İncirli mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp ana yola geçen kamyon, İncirli'de metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi
Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi
Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi
Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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