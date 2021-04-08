Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
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Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Bakırköy'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüjde yan yattı, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bakırköy'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç refüjde yan yattı, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 Y 5408 plakalı Ford Transit marka ve modelli ticari araç refüje çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü Numan Özanlağan hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri çevre güvenliğini aldı. Kaza yapan araç çekici ile refüjden kaldırıldı. - İSTANBUL

Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı
Bakırköy'de kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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