Bakırköy'de komşularını darbettiği gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı
Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy'de 12 Aralık'ta gürültü nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir apartmanda yaşanan darp olayına ilişkin soruşturma kapsamında, basına yansıyan görüntüler incelendi.
İncelemenin ardından, olaya karıştığı gerekçesiyle baba ve iki oğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin yarın Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.