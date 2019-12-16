Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp...
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Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp...

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:31
Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın

'de komşuları Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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