16.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:31

Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA