Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı - Haberler
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Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Bakırköy'de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.

Bakırköy'de mesafeyi beğenmeyen bir taksiciyle pusette bebeğiyle taksi bekleyen aile arasında tartışma çıktı.

Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi'nde yol kenarında eşi ve pusetteki bebeği ile taksi bekleyen bir aileyi, birçok taksi almadı.

Daha sonra duran ve kısa mesafe olduğu için aileyi almayan 34 TBD 41 plakalı taksi şoförü ile aile arasında tartışma çıktı.

Taksinin fotoğrafını çeken ve kendilerini almadığı için yetkililere şikayet edeceğini söyleyen yolcuya taksi şoförü, "İstediğin yere şikayet et" diyerek uzaklaştı.

Yolcuyla taksicinin tartışma anları kameralara yansıdı.

Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı

Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı
AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakırköy'de kısa mesafe nedeniyle müşteri almayan şoför ile yolcu tartıştı - Haberler
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