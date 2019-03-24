Bakırköy'de Ki Nevruz Kutlamalarında 33 Kişi Gözaltına Alındı

Bakırköy'de Ki Nevruz Kutlamalarında 33 Kişi Gözaltına Alındı

Çağatay KENARLI / İstanbul DHABakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de Ki Nevruz Kutlamalarında 33 Kişi Gözaltına Alındı

Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et