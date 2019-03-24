Bakırköy'de Ki Nevruz Kutlamalarında 33 Kişi Gözaltına Alındı
Çağatay KENARLI / İstanbul DHABakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA
Bakırköy'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Bakırköy pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA