BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1
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BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ömer ÇETİNASLAN / BAKIRKÖY, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Ömer ÇETİNASLAN/ BAKIRKÖY, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı

BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1
BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1
BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1
BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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