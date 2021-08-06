BAKIRKÖY'DE KAMYON, METROBÜS BARİYERLERİNE ÇARPTI-1

Ömer ÇETİNASLAN / BAKIRKÖY, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı.

Ömer ÇETİNASLAN/ BAKIRKÖY, D-100 Yanyolu Avcılar istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kamyon şoförü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 2 şerit trafiğe kapatılırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı